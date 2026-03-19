Metepec, Méx.— En barrancos y lugares cercanos a cuerpos de agua se registra el mayor número de tiraderos clandestinos, informó la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (SMA), Alhely Rubio Arronis, al dar a conocer que en la entidad “todos los días clausuramos tiraderos clandestinos, el problema que sean ilegales es que al otro día van y quitan los sellos”.

“En cada municipio se tienen identificados entre cinco y 15 tiraderos clandestinos. El volumen más alto de tiraderos a cielo abierto están en el oriente y en el Valle de México”, indicó.

Este diagnóstico, dijo, se obtuvo tras un análisis realizado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), identificando la distribución y frecuencia de estos puntos irregulares.

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La secretaria detalló que como parte de la estrategia de combate a esta problemática se realizan labores de limpieza, “priorizando las cuencas hídricas”.

“El daño de los tiraderos clandestinos es mayor cuando están más cerca de cuerpos de agua porque la infiltración es mayor, no tiene ningún tipo de geomembrana, entonces los lixiviados se están filtrando al agua”, explicó.

En el Estado de México, recordó, se generan alrededor de 17 mil toneladas diarias de basura, y cada persona produce entre un kilo y kilo y medio de residuos al día.

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La titular de la Secretaría del Medio Ambiente precisó que la política pública de saneamiento se realiza en coordinación con los ayuntamientos, buscando contener esta problemática que persiste en el territorio estatal.

Por lo que, durante los últimos tres años, se han realizado acciones de saneamiento en Tepotzotlán, Temoaya, Temamatla, Capulhuac y Aculco.

Alhely Rubio reconoció que la corresponsabilidad social y el apoyo de la ciudadanía son fundamentales para el combate a los tiraderos, por lo que hizo un llamado a denunciar a quienes tiren basura en espacios públicos.

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“Nosotros saneamos un sitio que está cerca de una barranca, de un manantial, de un cuerpo de agua y a las dos o tres semanas todo lo que desafortunadamente se ha dejado en este sitio se empieza a encontrar en otra barranca, en otro río, en otro espacio. Es un reto permanente con la ciudadanía para que dejen los residuos en un destino adecuado final, y por otro lado, que se denuncie en cuanto pongan una bolsa de basura”, comentó.

No más rellenos

La secretaria del Medio Ambiente dio a conocer que en lo que va de la administración no se ha autorizado permiso alguno para la apertura de nuevos rellenos sanitarios, sino que se impulsa la creación de Centros Integrales de Manejo de Residuos para fortalecer el tratamiento, aprovechamiento y disposición final adecuada de la basura en la entidad.

“No estamos abriendo un solo relleno sanitario, lo que estamos haciendo son Centros Integrales de Manejo de Residuos, el primero ya está en construcción en Polotitlán”, informó.

Como parte de este proyecto, Alhely Rubio destacó que “se planea que al final de la administración haya principalmente uno en el oriente o en el Valle de México y en el Valle de Toluca”.

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Indicó que actualmente existen 16 rellenos sanitarios concentrados en el Valle de Toluca, el Valle de México y la zona oriente.

A este proyecto se sumará un esquema de compostaje en Villa Guerrero, al tratarse de una región que concentra una alta generación de residuos orgánicos, lo que permitirá su aprovechamiento y reducción en la disposición final.