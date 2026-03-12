La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega realizó un ejercicio en la colonia Morelos, en Tepito, para verificar cuánto tiempo tarda en volver a aparecer un tiradero clandestino después de que el camión recolector limpia la calle.

La edil llegó al punto alrededor de las 21:00 horas y esperó dentro de su vehículo a que pasara el camión de recolección que retiró completamente el tiradero que se había formado en la zona.

A las 21:28 horas, personal de la Dirección General de Servicios Urbanos de la demarcación terminó de limpiar el espacio. La alcaldesa decidió quedarse en el lugar para medir cuánto tardaría en volver a aparecer la basura.

La respuesta llegó cinco minutos después. A las 21:33 horas, una persona se acercó al sitio recién limpiado y volvió a depositar bolsas de basura. Minutos más tarde, otras dos personas llegaron con una cantidad considerable de residuos para dejarla en el mismo punto.

Lee también Mundial 2026: Clara Brugada firma convenio con UNICEF; buscan proteger a infancias de CDMX

“¿Vieron?, ¿cuántos minutos pasaron? Nos podríamos estar toda la noche”, expresó la alcaldesa al ver cómo apenas unos minutos después de haber sido limpiado, el tiradero comenzaba a formarse nuevamente.

Actualmente, la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía retira semanalmente un promedio de dos mil 47 toneladas de basura de los llamados tiros a cielo abierto, que no son otra cosa que tiraderos clandestinos.

Al inicio de la administración existían más de 300 puntos identificados, de los cuales más de 100 ya han sido erradicados, reduciendo la cifra a alrededor de 200 mediante una estrategia que incluye limpieza permanente, vigilancia, colocación de avisos y presentación ante el Juez Cívico de quienes son sorprendidos tirando basura.

La alcaldesa señaló que su gobierno seguirá retirando tiraderos clandestinos en toda la demarcación, pero hizo un llamado a vecinas y vecinos a hacer equipo para mantener limpias las calles y evitar que estos espacios vuelvan a convertirse en focos de basura.

Lee también Alcaldesa de Xochimilco anuncia edición 2026 del concurso "La Flor más Bella del Ejido"; espera recibir un millón y medio de visitantes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr