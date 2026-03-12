La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, anunció la edición 2026 del concurso La Flor más Bella del Ejido que se realizará del 22 al 29 de marzo.

En conferencia de prensa, detalló que esperan recibir a 1.5 millones de visitantes, quienes podrán conocer la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y productiva de Xochimilco y del pueblo cubano, quienes estarán invitados en esta ocasión.

Circe Camacho anuncia concurso La Flor más Bella del Ejido en Xochimilco; espera 1.5 millones de visitantes. Foto: Santiago Reyes.

“Queremos que quienes lleguen a Xochimilco, no sólo visiten una fiesta, queremos que conozcan una forma de vida, una historia y una que sigue floreciendo generación tras generación. Xochimilco es patrimonio cultural de la humanidad, sí, pero antes que eso es el hogar de un pueblo orgulloso de sus raíces. Los esperamos del 22 al 29 de marzo para celebrar juntos la edición 239 la Flor más Bella del Ejido porque cuando florece una mujer en el ejido, florece también la historia, la cultura y el futuro de Xochimilco”, expuso.

Asimismo, resaltó que cuando florece una revolución, como la cubana, “florece el amor al pueblo por sobre todas las cosas”.

La directora General de Turismo de la alcaldía, Gina Garza Hernández, detalló que además del certamen de La Flor más Bella del Ejido, se realizará el concurso de la Canoa Alegórica. Recordó que en Xochimilco estas celebraciones están ligadas a la idea de Elegido que representa históricamente una forma de organización comunitaria en torno a la tierra y al trabajo colectivo.

“En Xochimilco, esa relación con la tierra y con el agua se traduce en prácticas culturales concretas, oficios, técnicas, celebraciones y formas de convivencia que han permitido sostener el territorio como comunidad. Por eso, cuando hablamos de La Flor más Bella del Ejido, hablamos de una tradición que se vincula con el arraigo, con el reconocimiento de lo comunitario y con el valor de pertenecer a un lugar”, aseveró.

Comentó que este año habrá 60 participantes provenientes de distintas alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y, por supuesto, Xochimilco. “Esa participación amplia confirma que la tradición convoca, dialoga y se proyecta más allá de un sólo territorio”.

Carlos Antonio Camacho, director General de Inclusión y Bienestar Social de la demarcación, subrayó que La Flor más Bella del Ejido es mucho más que un certamen, “es una fiesta del pueblo, un espacio donde celebramos nuestras raíces, nuestras tradiciones y la riqueza cultural que distingue a Xochimilco. Cada participante representa a su comunidad, a su historia y al amor por nuestras tradiciones”.

Auguró que esta edición 2026 será mejor gracias al compromiso decidido de la alcaldesa Circe Camacho, quien ha impulsado la observancia de las tradiciones y el fortalecimiento de los espacios donde las comunidades pueden compartir su identidad cultural. “La Flor más Bella del Ejido es, sin duda, una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza cultural de Xochimilco y para reconocer el papel fundamental que tienen nuestras mujeres en la historia y en el presente de nuestros pueblos”.

Entre los artistas que asistirán a esta edición de la Flor más Bella del Ejido destacan: Aaron y su Grupo Ilusión, Rayito Colombiano, Sonido La Changa, Sonora Santanera, y German Montero.

