De cara a la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la puesta en operación de un portal para transparentar los gastos e inversiones que se realicen en la Ciudad de México, de tal manera que la población pueda conocer el destino de todos los recursos que se usen para la justa deportiva.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, resaltó que muchos capitalinos están interesados en lo que sucede respecto al uso de recursos públicos, por lo que consideró que será una herramienta de mucha utilidad.

No obstante, el servicio de esta plataforma no culminará con la justa deportiva, sino que se implemetará después del Mundial como “una plataforma de transparencia ampliada en cuanto a todo el uso de recursos”.

“En esta coyuntura del Mundial del Futbol, la idea es dar a conocer de manera simple y accesible, información respecto de la gestión del gobierno de la ciudad. También información de interés presupuestal y administrativo, así como algunos otros datos respecto de la coyuntura económica”, dijo.

También habrá "silbatazo ciudadano" para reportar irregularidades

Adicionalmente, la administración capitalina adelantó la creación del “silbatazo ciudadano”, un mecanismo digital de alerta que permitirá a los ciudadanos reportar cualquier irregularidad por parte de servidores públicos en la ciudad.

A través de esa app se podrán reportar fallas en la prestación de servicios, cobros inadecuados, entre otras quejas.

Al presentar la estrategia “juego limpio y sociedad justa en el Mundial”, la jefa de Gobierno, afirmó que se implementarán 119 acciones institucionales como parte de la agenda de derechos humanos rumbo a la justa deportiva.

Desde el casino del Campo Marte, la jefa de Gobierno, encabezó la firma de un convenio con el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) en favor de la protección de niñas y niños en la Ciudad de México.

