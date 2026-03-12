Más Información
Un día después de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y representantes de taxis permisionarios anunciaran la intervención de la Guardia Nacional para evitar que servicios por aplicación como Uber o Didi levanten a pasajeros en la terminal aérea, los uniformados sólo realizan amonestaciones verbales a conductores, quienes siguen operando en la zona.
Este jueves 12 de marzo, fecha anunciada para el comienzo del operativo, elementos de la Guardia Nacional vigilaban y realizaban presencia en la zona de ascenso y descenso de usuarios al AICM.
Sin embargo, no se apreció que llevaran a cabo revisiones a los vehículos que ingresaron al AICM.
Lee también ¿Qué pasa con los taxis en el AICM?; entre bloqueos, amparos y sanciones, esto es lo que se sabe del tema
Elementos indicaron que durante los primeros días del dispositivo únicamente realizarían amonestaciones verbales a los conductores de taxis por aplicación que recojan a pasajeros.
"De momento únicamente se les hace una amonestación verbal, un llamado de atención, posteriormente si hay reinsidencia se procede a remolcar el auto a un depósito vehicular concesionado", explicó el elemento de la Guardia Nacional.
Por su parte, usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hicieron uso de aplicaciones para solicitar un taxi.
Lee también Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación
Ana llegó a la Ciudad de México la mañana de este jueves y pidió un Uber.
La usuario mencionó que no sabía que los conductores de taxis por aplicación no pueden levantar pasajeros en el polígono del aeropuerto capitalino.
"Ya lo pedí y dice que viene para acá, ya si me dejan subirme lo hago, si no, pues tendré que caminar al metro o salirme del aeropuerto".
El taxi que Ana solicitó se estacionó junto a dos patrullas de la Guardia Nacional, subió a la pasajera y se retiró sin ningún contratiempo.
