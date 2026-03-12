Más Información

Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de “El Mencho”; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad

Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de “El Mencho”; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad

Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo

Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo

"Inquieta" al PT que en plan B de Sheinbaum se incluyan consultas en temas electorales; Morena "nos trata como si fuéramos extraños"

"Inquieta" al PT que en plan B de Sheinbaum se incluyan consultas en temas electorales; Morena "nos trata como si fuéramos extraños"

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

No me encarto ni me descarto para ser candidato a la gubernatura de Guerrero: Félix Salgado; quien manda es Morena, dice

No me encarto ni me descarto para ser candidato a la gubernatura de Guerrero: Félix Salgado; quien manda es Morena, dice

Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de “lamentable” voto en contra

Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de “lamentable” voto en contra

Un día después de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y representantes de taxis permisionarios anunciaran la intervención de la Guardia Nacional para evitar que servicios por aplicación como Uber o Didi levanten a pasajeros en la terminal aérea, los uniformados sólo realizan amonestaciones verbales a conductores, quienes siguen operando en la zona.

Este jueves 12 de marzo, fecha anunciada para el comienzo del operativo, elementos de la Guardia Nacional vigilaban y realizaban presencia en la zona de ascenso y descenso de usuarios al AICM.

Sin embargo, no se apreció que llevaran a cabo revisiones a los vehículos que ingresaron al AICM.

Lee también

Elementos indicaron que durante los primeros días del dispositivo únicamente realizarían amonestaciones verbales a los conductores de taxis por aplicación que recojan a pasajeros.

"De momento únicamente se les hace una amonestación verbal, un llamado de atención, posteriormente si hay reinsidencia se procede a remolcar el auto a un depósito vehicular concesionado", explicó el elemento de la Guardia Nacional.

Por su parte, usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hicieron uso de aplicaciones para solicitar un taxi.

Lee también

Ana llegó a la Ciudad de México la mañana de este jueves y pidió un Uber.

La usuario mencionó que no sabía que los conductores de taxis por aplicación no pueden levantar pasajeros en el polígono del aeropuerto capitalino.

"Ya lo pedí y dice que viene para acá, ya si me dejan subirme lo hago, si no, pues tendré que caminar al metro o salirme del aeropuerto".

El taxi que Ana solicitó se estacionó junto a dos patrullas de la Guardia Nacional, subió a la pasajera y se retiró sin ningún contratiempo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]