Más Información
Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra
“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche
Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas
“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional
Una columna de humo registrada la mañana de este jueves en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, movilizó a cuerpos de emergencia y personal penitenciario. El incidente se originó en el área de visitas del penal y no dejó personas lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, el conato de incendio ocurrió en la sala de visitas 2, un espacio que se encuentra separado de la población penitenciaria. Personal de vigilancia detectó el humo y solicitó el apoyo de servicios de emergencia.
Según el jefe de grupo de custodios, las llamas habrían iniciado por un corto circuito en un espacio destinado a la preparación de alimentos dentro del área de visitas.
Lee también Autoridades capitalinas aseguran camión con mercancía de procedencia ilícita en la colonia Centro; el chofer es detenido
Al sitio acudieron elementos de la policía sectorial, personal de Protección Civil, paramédicos del ERUM y bomberos del cuerpo de Vulcanos, quienes ingresaron al lugar para controlar el fuego.
Tras las labores de los equipos de emergencia, el incedio fue sofocado sin que se reportaran personas intoxicadas, lesionadas ni daños mayores en las instalaciones. Las autoridades continuaron con la revisión del área para descartar riesgos adicionales.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]