Una columna de humo registrada la mañana de este jueves en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, movilizó a cuerpos de emergencia y personal penitenciario. El incidente se originó en el área de visitas del penal y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conato de incendio ocurrió en la sala de visitas 2, un espacio que se encuentra separado de la población penitenciaria. Personal de vigilancia detectó el humo y solicitó el apoyo de servicios de emergencia.

Según el jefe de grupo de custodios, las llamas habrían iniciado por un corto circuito en un espacio destinado a la preparación de alimentos dentro del área de visitas.

Al sitio acudieron elementos de la policía sectorial, personal de Protección Civil, paramédicos del ERUM y bomberos del cuerpo de Vulcanos, quienes ingresaron al lugar para controlar el fuego.

Tras las labores de los equipos de emergencia, el incedio fue sofocado sin que se reportaran personas intoxicadas, lesionadas ni daños mayores en las instalaciones. Las autoridades continuaron con la revisión del área para descartar riesgos adicionales.

