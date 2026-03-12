Más Información
“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche
“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional
Autoridades de la Ciudad de México aseguraron un camión con 200 cajas de mercancía, presuntamente de procedencia ilícita, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que apoyaron a las autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas en los trabajos de inteligencia para asegurar el transporte de carga.
El aseguramiento se llevó a cabo en la esquina de las calles República de Venezuela y Rodríguez Puebla, de la colonia Centro.
Lee también Farderos, dolor de cabeza para comercios
El conductor del camión no pudo explicar el origen de las cajas y de la mercancía por lo que fue asegurada.
El chófer fue presentado ante un agente del Ministerio Público para rendir su declaración.
Las cajas y el camión fueron llevadas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas capitalina para las diligencias correspondientes.
pjm/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]