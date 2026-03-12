Más Información

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron un camión con 200 cajas de mercancía, presuntamente de , en calles de la .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que apoyaron a las autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas en los trabajos de inteligencia para asegurar el transporte de carga.

El aseguramiento se llevó a cabo en la esquina de las calles República de Venezuela y Rodríguez Puebla, de la colonia Centro.

Autoridades capitalinas aseguraron mercancía de procedencia ilícita. Foto: Especial
Autoridades capitalinas aseguraron mercancía de procedencia ilícita. Foto: Especial

El conductor del camión no pudo explicar el origen de las cajas y de la mercancía por lo que fue asegurada.

El chófer fue presentado ante un agente del Ministerio Público para rendir su declaración.

Las cajas y el camión fueron llevadas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas capitalina para las diligencias correspondientes.

pjm/LL

