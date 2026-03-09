“Con todo lo que me han robado, yo creo que he perdido como 30 mil pesos”, aseguró Raúl Armando, comerciante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, quien ha sido víctima de robo por farderos, ladrones que toman mercancía y la esconden entre sus ropas para salir de los negocios.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal de 2026 existen dos modalidades de robo por farderos: robo a negocio con violencia —principalmente en tiendas de autoservicio o de conveniencia— y sin violencia.

Las conductas cometidas sin el uso de violencia son las que más se registran y son por montos menores, detalla el análisis.

En el documento, la FGJ señala que en 2025 se registraron 7 mil 82 carpetas de investigación por robo por farderos, de los que 99% fueron cometidos sin violencia.

Además de que la incidencia de hurtos con violencia durante 2025 fue de 1.23 carpetas de investigación por semana, mientras que en la modalidad sin violencia, la cifra fue de 134.96. Ambas son 135.

El número de carpetas de investigación por robo a manos de farderos ha ido disminuyendo desde 2019, con 16 mil 757 casos, para 2020 sumaron 13 mil 850 y en 2021 fueron 10 mil 140.

Mientras que en 2022 ascendieron a 9 mil 5, en 2023 hubo un repunte con 10 mil 81; en 2024 sumaron 8 mil 305 y en 2025 fueron 7 mil 82, de acuerdo con la FGJ.

Historia

Raúl Armando sufrió robos sin violencia en su negocio de tecnología y telefonía. Narró que en una de las ocasiones, un grupo de supuestos clientes se acercó a su local, preguntaron por varios artículos y uno de ellos tomó una computadora portátil.

“Eran como 10 personas, yo estaba atendiendo y de repente, cuando ya se habían ido unos, vi que ya no estaba una laptop que tenía en el aparador”, contó.

En algunas ocasiones ha tenido que reponer lo robado y en otras, reportarlo como pérdida.

En otro caso, los trabajadores de una tienda de importaciones chinas establecida en el Eje Central Lázaro Cárdenas han optado por exhibir a los farderos que son descubiertos robando, ante la insistencia de este fenómeno criminal.

Al caminar por la zona comercial, un cartel da cuenta de supuestos farderos captados en ese negocio. “Pusimos sus fotos para que vean que ya no pueden ingresar aquí, y la gente y también los compañeros de otros comercios los identifiquen”, explicó Arturo, encargado de seguridad del local.

En el caso de la tienda de productos importados y venta de mayoreo, encargados aseguraron que han sido víctimas de robo y hasta agresiones con armas por parte de farderos. “Una señora picó a un compañero, sacó una navaja y aquí la detuve yo, y vinieron los uniformados y se puso a disposición a la señora”, explicó.

Pérdidas millonarias al año

Datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estiman que las pérdidas por farderos son de miles de millones de pesos al año, comparado con las ventas.

“Es una práctica que genera pérdidas a los establecimientos mercantiles de alrededor de 6% a 8%”, aseguró el presidente de la Canaco-Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Explicó que, además de lo robado, los dueños de comercios deben invertir en sistemas y personal de vigilancia para combatir esta modalidad de robo.

Para el dirigente empresarial, la frecuencia de este fenómeno se debe en parte a las sanciones ante las autoridades.

“Lo que pasa es que el delito no está tipificado como grave y entonces —seguramente— a estas personas se las llevan a un juez Cívico, y entonces éste les pone una multa y hasta allí, por eso la recurrencia de esta práctica delincuencial, porque no está catalogado como que amerite una sanción mayor”, dijo.

Agregó que “lo único que se puede hacer es quitarles la mercancía, entregarlos a una autoridad competente y esta autoridad los conduce o las conduce al juez Cívico, y éste podrá dictaminar alguna sentencia de alguna multa y se acabó, ya con eso salen”.

El robo cometido por farderos es uno de los fenómenos criminales que la Fiscalía General de Justicia capitalina estableció como prioridad atacar este 2026.