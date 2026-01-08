Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Un hombre resultó , luego de ser con un arma punzo cortante al interior de una tienda Walmart, ubicada en el centro comercial Portal Cuautitlán; intentó impedir el robo que cometían farderos.

Paramédicos de protección civil prestaron los primeros auxilios al herido, quien fue llevado de la plaza ubicada en Cofradía a un hospital de .

Hombre resulta herido en el cuello tras agresión con arma punzo cortante en Portal Cuautitlán; agresor logra escapar. Foto: Especial.
Hombre resulta herido en el cuello tras agresión con arma punzo cortante en Portal Cuautitlán; agresor logra escapar. Foto: Especial.

Además, policías municipales de Cuautitlán Izcalli iniciaron un operativo de búsqueda del agresor.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, informó que la persona lesionada es un trabajador de la tienda, quien intentó detener a los farderos.

