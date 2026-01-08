Cuautitlán Izcalli, Mex.- Un hombre resultó herido en el cuello, luego de ser agredido con un arma punzo cortante al interior de una tienda Walmart, ubicada en el centro comercial Portal Cuautitlán; intentó impedir el robo que cometían farderos.

Paramédicos de protección civil prestaron los primeros auxilios al herido, quien fue llevado de la plaza ubicada en Cofradía a un hospital de Naucalpan.

Hombre resulta herido en el cuello tras agresión con arma punzo cortante en Portal Cuautitlán; agresor logra escapar. Foto: Especial.

Lee también: Mexicable Línea 3 avanza 53%; conectará la zona alta de Naucalpan

Además, policías municipales de Cuautitlán Izcalli iniciaron un operativo de búsqueda del agresor.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, informó que la persona lesionada es un trabajador de la tienda, quien intentó detener a los farderos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr