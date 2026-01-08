Texcoco, Méx,-Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, de origen cubano, perdieron la vida este jueves por intoxicación con gas LP en un domicilio ubicado en la comunidad de San Diego, municipio de Texcoco.

El reporte se recibió alrededor de las 11:00 horas a través del Coordinador General de Protección Civil estatal, Adrián Hernández Romero.

Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Texcoco acudieron a la calle Del Recreo, luego de que fueron alertados por los vecinos, quienes informaron de que en esa área persistía un fuerte olor a gas.

Al llegar, los paramédicos confirmaron que las cuatro víctimas ya no presentaban signos vitales.

La causa preliminar apunta a una fuga originada en un boiler de paso con mal funcionamiento.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Estatal, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Texcoco, así como Policía Municipal.

Integrantes de Atención Médica Prehospitalaria encontraron en el interior de la vivienda a dos hombres sin vida, uno de ellos de 35 años de edad, otro de 30 años, así como una mujer de aproximadamente 35 años y un menor de 10 años.

Las autoridades de Texcoco dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de la Fiscalía Regional se presentó a la zona para hacer los peritajes que determinarán las causas reales del accidente.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

