La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México continúa con la recuperación del espacio público y el mantenimiento urbano de esta zona de la capital.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, personal de la Autoridad del Centro Histórico ha llevado a cabo recorridos informativos con establecimientos ubicados en las calles por donde se prevé el avance de los contingentes que participarán en la movilización, con el objetivo de invitarlos a tomar previsiones durante el desarrollo de la jornada.

Durante esta semana se intervinieron las calles de Jesús María, Circunvalación, República de Cuba, República de Perú y Belisario Domínguez, lo que derivó en el retiro de 24 motocicletas remitidas al depósito vehicular, la aplicación de 13 infracciones a vehículos con placas de la Ciudad de México y la retención de 6 garantías a vehículos foráneos.

Estos operativos se realizaron en coordinación con la policía de tránsito, la policía metropolitana, la policía de sector y personal de la Subsecretaría de Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

También la dependencia informó que dio mantenimiento integral al Parque de los Periodistas Ilustres, ubicado en el perímetro B del Centro Histórico. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y tuvieron como finalidad recuperar y embellecer este importante espacio público.

Entre los trabajos realizados destacan la poda de setos y árboles, lavado de explanadas con equipo de hidrolavado, aplicación de pintura vinílica, retiro de hierba en explanadas, riego en áreas verdes, nivelación de tapas de registro, reparación de baches, retiro de objetos que comprometían la seguridad de menores, barrido manual, así como recolección de basura y escombro.

De manera paralela, durante la semana se llevaron a cabo labores de limpieza, desinfección y sanitización en las calles de Regina, San Jerónimo y en las inmediaciones del Claustro de Sor Juana. En estos puntos también se brindó atención a personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se les ofreció traslado a albergues donde pueden recibir alimentos, atención médica de primer nivel, espacios de descanso, regaderas, lavado y cambio de ropa, así como orientación en materia de adicciones.

Acciones no son por el mundial, destaca

El coordinador de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la recuperación, el embellecimiento y la mejora permanente del Centro Histórico, así como a la construcción de una ciudad más justa e incluyente.

Cabe señalar que las estrategias de mantenimiento y recuperación vial, han sido implementadas desde el año 2025, por lo que Carlos Cervantes Godoy asegura que no son por el mundial de futbol 2026, sino por mejorar el espacio público en beneficio de la ciudadanía y vecinos de la demarcación.

