El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, inauguró la extensión de la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”, un espacio que ahora ofrece nuevos servicios como lavandería, salón de belleza y una infraestructura renovada para el bienestar integral de las mujeres.

Estos servicios están al alcance de las mujeres de la demarcación, algunos con gratuidad y otros con un costo muy accesible a través de cuotas de recuperación.

El alcalde destacó el trabajo continuo y comprometido para transformar este lugar en un espacio de apoyo real y efectivo. “Este es un proyecto de continuidad que empezó hace 10 años y que ahora, inspirado en la jefa de gobierno Clara Brugada, fortalece el sistema de cuidados para que las mujeres puedan venir a lavar su ropa, cortarse el cabello, recibir atención y sentirse acompañadas”, expresó.

Foto: Especial

Durante la ceremonia, la arquitecta Paulina Barradas explicó los trabajos realizados, desde la rehabilitación integral del edificio original hasta la construcción del anexo con oficinas, salón de belleza y lavandería, además de reforzar muros para garantizar la seguridad estructural.

Recordó el alcalde los retos iniciales, como la falta de agua y luz, así como problemas estructurales que fueron atendidos para garantizar la operatividad y funcionalidad del lugar. “Estas paredes y equipamientos no serían nada sin las mujeres comprometidas y valientes que le dan vida a este espacio día a día”, enfatizó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía organizó una semana de actividades que comenzaron el 2 de marzo y concluirán el 8, con servicios de salud, asesoría jurídica, talleres, actividades culturales y espacios de reflexión para fortalecer la igualdad y el bienestar.

Foto: Especial

afcl