La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que continúa con la reparación del socavón e hizo la restitución de la tubería de 45 centímetros (cm) de diámetro en Circuito Estadio Azteca esquina San Benito, colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.

Dicho hundimiento fue reportado el pasado jueves y se originó debido al reblandecimiento del terreno, generado por una fuga en el tubo de drenaje. Esta afectación no proviene de la obra recién llevada a cabo, más bien de la tubería antigua.

La dependencia explicó que labora en la sustitución de 9 metros (m) de tubo.

Personal operativo de Segiagua también realizó el desazolve del colector (red de drenaje) y continúa con la evaluación del resto de la infraestructura que ya existía mediante equipo de video inspección y maquinaria especializada, lo anterior para descartar afectaciones o filtraciones y asegurar el correcto funcionamiento de la red más antigua.

