Más Información
México es "el epicentro de la violencia" de los carteles, Trump; afirma que Sheinbaum es "muy buena persona"
Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”
Rumbo al 8M, Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX; advierte de vandalismo y violencia
Se incendia de nuevo pozo petrolero en Veracruz tras fuerte explosión; autoridades evacuan a pobladores
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que continúa con la reparación del socavón e hizo la restitución de la tubería de 45 centímetros (cm) de diámetro en Circuito Estadio Azteca esquina San Benito, colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.
Dicho hundimiento fue reportado el pasado jueves y se originó debido al reblandecimiento del terreno, generado por una fuga en el tubo de drenaje. Esta afectación no proviene de la obra recién llevada a cabo, más bien de la tubería antigua.
Lee también Giovani Gutiérrez inaugura Feria Internacional del Libro de Coyoacán; participan más de 243 expositores
La dependencia explicó que labora en la sustitución de 9 metros (m) de tubo.
Personal operativo de Segiagua también realizó el desazolve del colector (red de drenaje) y continúa con la evaluación del resto de la infraestructura que ya existía mediante equipo de video inspección y maquinaria especializada, lo anterior para descartar afectaciones o filtraciones y asegurar el correcto funcionamiento de la red más antigua.
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]