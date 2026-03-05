Más Información

La informó que debido a obras que realiza la se interrumpirá el servicio de agua potable en la Sierra de Santa Catarina.

La dependencia estará apoyando el suministro con que pueden solicitar a las direcciones territoriales: Acatitla Zaragoza mediante el teléfono: 55 57386003 y Acahualtepec (56 3380 9013).

La Secretaria de Gestión Integral del Agua informó que personal técnico realiza trabajos de sustitución de tubería de 48 pulgadas sobre la calle Agustín Melgar, esquina Cda. de la Autopista 67, colonia San Miguel Teotongo.

El servicio se verá afectado el 10 y 11 de marzo en la zona de la Sierra de Santa Catarina. Foto: Redes Sociales (@segiagua)
“Se interrumpirá el servicio de agua potable los días 10 y 11 de marzo en la zona de la Sierra de Santa Catarina”.

Puntualizó que el suministro se restablecerá el día 12 de marzo al terminar los trabajos correspondientes.

En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O.

