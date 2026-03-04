Más Información

Un incendio se registró la tarde de este miércoles en un local de venta de carnitas ubicado sobre Avenida Tláhuac, entre calle Candelabro, en la colonia Guadalupe, , en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, del establecimiento emanaba humo denso de color negro, además de , lo que alertó a vecinos y comerciantes de la zona, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Al sitio arribaron elementos de la patrulla del sector, así como equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, que trabajaron en las labores para sofocar el fuego y evitar su propagación a inmuebles contiguos. También acudió una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para brindar atención prehospitalaria.

Paramédicos valoraron a una mujer de 35 años de edad, quien presentó quemaduras de primer grado en aproximadamente 4 por ciento de superficie corporal y de segundo grado en 1 por ciento, catalogada como prioridad verde, por lo que no requirió traslado hospitalario. Asimismo, un hombre de 25 años fue atendido por quemadura de primer grado en 1 por ciento de superficie corporal, también sin ameritar traslado.

Las personas que se encontraban en el lugar como medida preventiva. Autoridades informaron que el incendio fue controlado y que se realizaron maniobras de enfriamiento para eliminar riesgos adicionales.

Se reportaron daños materiales en el establecimiento, sin que hasta el momento se tenga registro de afectaciones a comercios cercanos. Servicios de emergencia permanecieron en el punto realizando labores finales y evaluación de riesgos.

