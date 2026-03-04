Más Información

La se posicionó como la segunda demarcación con mayor reducción en delitos de alto impacto en la capital, al registrar una disminución de 29.7% durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo en 2025.

Lo anterior, de acuerdo con los datos presentados por la jefa de Gobierno, , durante la instalación del Gabinete de Coordinación con Alcaldías rumbo al Mundial.

La disminución de delitos entre enero y febrero de este año dijo la alcaldía, es reflejo de la Estrategia 360 de seguridad, impulsada por el edil Javier López Casarín, que ha fortalecido la presencia territorial, la coordinación interinstitucional y las labores de inteligencia para combatir los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Con esta reducción significativa, Álvaro Obregón se ubicó por encima de Gustavo A. Madero (-29%) y solo por debajo de Cuajimalpa (-35%), consolidándose como una de las alcaldías que más ha avanzado en la disminución de la en la Ciudad de México.

En el marco del Mundial 2026, el alcalde Javier López Casarín ha reiterado que su gobierno mantendrá y reforzará las acciones en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones de paz y tranquilidad tanto para las y los obregonenses y quienes visiten la capital del país durante máxima fiesta del futbol.

