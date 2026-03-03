Este martes, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, dio el banderazo a las obras para mejorar la imagen urbana en Avenida de la Paz.

Indicó que el programa de actualización de imagen urbana, cuya inversión asciende a 30 millones de pesos, para atención de infraestructura y espacios públicos en beneficio de la comunidad y del sector productivo de la demarcación, recursos que se ejercerán de manera programada durante la presente administración.

La alcaldía que la intervención contempla el retiro cuidadoso de la piedra únicamente para su recuperación y reutilización, privilegiando acciones correctivas antes que sustituciones totales. Se conservarán guarniciones, se rehabilitarán luminarias y se reforzarán los elementos que lo requieran sin alterar la lectura urbana del entorno.

El alcalde reiteró que no existe ninguna instrucción para retirar el empedrado, por el contrario, dijo, el compromiso de la administración es cuidar y preservar el patrimonio histórico de San Ángel.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Ampliación de banquetas para mejorar el flujo peatonal. Integración de jardineras a lo largo del espacio público. Incorporación de bahías de ascenso y descenso. Cruces peatonales marcados con piedra recuperada. Intervención del parque existente bajo un criterio de recuperación y puesta en valor.

Asimismo, se informó que desde hace un año se han realizado diversas reuniones con vecinos de colonias que cuentan con empedrado, con el objetivo de compartir las acciones de mantenimiento, luego de años de abandono en dichas vialidades.

La demarcación reitera su disposición permanente al diálogo con la comunidad para aclarar dudas y fortalecer un proyecto que prioriza la preservación del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida de las personas que viven y transitan en la demarcación.

