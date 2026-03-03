Esta tarde se registró un incendio en la colonia Colinas del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, durante el proceso de abastecimiento de una pipa de gas a un tanque de capacidad de 300 kilogramos en una vivienda; dos personas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas al hospital.

La propietaria del inmueble señaló que ella y un adulto mayor corrieron al escuchar la explosión y no resultaron lesionados.

Sin embargo, dos trabajadores, de 51 y 26 años, de la empresa gasera fueron alcanzados por la llamarada y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, la aseguradora de la gasera acudió al lugar para hacerse cargo de los daños en la casa-habitación derivados del incendio por deflagración.

El edil Javier López Casarín comentó que el equipo de Protección Civil de la demarcación acudió de inmediato tras ocurrida la explosión.

“El incendio ya fue controlado por nuestro equipo de Protección Civil de Álvaro Obregón. Dos personas resultaron lesionadas con quemaduras y fueron trasladadas para recibir atención médica. Seguimos trabajando para salvaguardar la integridad de las familias y prevenir riesgos mayores. La seguridad es y seguirá siendo prioridad”, escribió en su cuenta de X.

Mientras el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, reportó que el fuego afectó el interior del inmueble y confirmó el traslado de dos personas para recibir atención médica.

El siniestro ya fue controlado.

Prevención

EL UNIVERSAL publicó que la distribución de 10 mil detectores de gas, cuya entrega arrancó esta semana como parte de un plan para prevenir fugas y peligros asociados —como intoxicaciones o explosiones—, se hará en las unidades habitacionales “más vulnerables” de la Ciudad de México, principalmente aquellas muy antiguas, con más de 40 años, detalló la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Urzúa Venegas comentó que la cifra de 11 incidentes por fuga de gas que se registran cada día en la capital es un promedio de los últimos años, pero advirtió que las autoridades están preocupadas “por la cantidad de intoxicaciones que tenemos en muchos lugares, o de estas grandes explosiones por acumulación de gas, como la que acaba de pasar ahí en Coyoacán. También tuvimos [recientemente] una grande en Iztacalco”.

“Es decir, esto está repartido en toda la Ciudad, y esto queremos, de alguna manera, hacer un trabajo casa por casa para que las personas sepan que tiene que haber también corresponsabilidad y tienen que preocuparse de la seguridad interna de sus viviendas”, explicó.

Como parte de esta corresponsabilidad con los habitantes, la funcionaria enlistó algunas recomendaciones para garantizar la seguridad en los hogares, tales como revisar que los tanques de gas no estén caducos —generalmente, los tanques estacionarios no duran más de 10 años y deben cambiarse, expuso— así como revisar las válvulas que deben cambiarse cada siete años e inspeccionar toda la tubería.

