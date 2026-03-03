Más Información

Lo que comenzó como un cortejo fúnebre en calles de la colonia San Rafael terminó con un y el aseguramiento de 25 unidades, entre motocicletas y vehículos todo terreno, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de las cámaras de videovigilancia se detectó la concentración de alrededor de que circulaban en grupo por la zona. Los monitoristas de la Subsecretaría de Control de Tránsito alertaron a policías en campo, quienes se desplazaron a la colonia San Rafael.

Cortejo fúnebre termina con 25 vehículos al corralón en la Cuauhtémoc; vecinos reportaron que motociclistas realizaban "malabares". Foto: Especial.
Cortejo fúnebre termina con 25 vehículos al corralón en la Cuauhtémoc; vecinos reportaron que motociclistas realizaban “malabares”. Foto: Especial.

Vecinos reportaron que varios motociclistas realizaban “malabares”, acelerones y bloqueaban la circulación frente a una funeraria, lo que generó molestias y riesgo para peatones y automovilistas.

En el cruce de Rosas Moreno y Sullivan, los agentes desplegaron un operativo que derivó en el aseguramiento de tres vehículos tipo razer y una motocicleta que no portaba placas de circulación, unidades que fueron trasladadas a un .

Cortejo fúnebre termina con 25 vehículos al corralón en la Cuauhtémoc; vecinos reportaron que motociclistas realizaban “malabares”. Foto: Especial.
Cortejo fúnebre termina con 25 vehículos al corralón en la Cuauhtémoc; vecinos reportaron que motociclistas realizaban “malabares”. Foto: Especial.

Más tarde, al dar seguimiento a la rodada sobre la calzada México-Tacuba, los oficiales implementaron otro dispositivo para frenar su avance. En ese punto, 21 motocicletas y una cuatrimoto fueron remitidas al corralón por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.

En total, 21 motocicletas, una cuatrimoto y tres vehículos tipo razer quedaron bajo resguardo de las autoridades.

