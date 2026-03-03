Lo que comenzó como un cortejo fúnebre en calles de la colonia San Rafael terminó con un operativo policiaco y el aseguramiento de 25 unidades, entre motocicletas y vehículos todo terreno, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de las cámaras de videovigilancia se detectó la concentración de alrededor de 50 motociclistas que circulaban en grupo por la zona. Los monitoristas de la Subsecretaría de Control de Tránsito alertaron a policías en campo, quienes se desplazaron a la colonia San Rafael.

Cortejo fúnebre termina con 25 vehículos al corralón en la Cuauhtémoc; vecinos reportaron que motociclistas realizaban “malabares”. Foto: Especial.

Vecinos reportaron que varios motociclistas realizaban “malabares”, acelerones y bloqueaban la circulación frente a una funeraria, lo que generó molestias y riesgo para peatones y automovilistas.

En el cruce de Rosas Moreno y Sullivan, los agentes desplegaron un operativo que derivó en el aseguramiento de tres vehículos tipo razer y una motocicleta que no portaba placas de circulación, unidades que fueron trasladadas a un depósito vehicular.

Más tarde, al dar seguimiento a la rodada sobre la calzada México-Tacuba, los oficiales implementaron otro dispositivo para frenar su avance. En ese punto, 21 motocicletas y una cuatrimoto fueron remitidas al corralón por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.

En total, 21 motocicletas, una cuatrimoto y tres vehículos tipo razer quedaron bajo resguardo de las autoridades.

dmrr/cr