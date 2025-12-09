Autoridades capitalinas derriban palmeras canarias (phoenix canariensis) que están enfermas o muertas en pie a causa de hongos y en su lugar plantan árboles de especies nativas del Valle de México que, a su vez, darán una nueva imagen urbana a las principales avenidas, camellones y glorietas de la Ciudad de México.

Trabajadores del Gobierno de la CDMX derriban palmeras enfermas o muertas en pie a causa de hongos y en su lugar plantan árboles de especies nativas del Valle de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

El 80% de las palmeras canarias están ubicadas en las alcaldías centrales, principalmente en la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y algunas más al sur, en Coyoacán. Por lo que también son estas zonas donde se encuentran los ejemplares mayormente enfermos.

Duraznillos, framboyanes, tejocotes son algunos de los sujetos forestales que se están plantando, es decir, especies que, además de ser un “espectáculo visual” para la ciudadanía, son polinizadores, pues atraen a insectos que ayudan a la biodiversidad de la Ciudad de México, explica a EL UNIVERSAL la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

En la capital del país existen alrededor de 15 mil palmeras, de las cuales por lo menos 9 mil están enfermas en cualquiera de sus fases y algunas están muertas en pie, por lo que lo mejor que se puede hacer para evitar la propagación del hongo es retirarlas, señala.

