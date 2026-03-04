La alcaldía Coyoacán, sede del Estadio Banorte, se declaró lista para el Mundial de Futbol.

"Nosotros nos declaramos, aquí en Coyoacán -y sé que todas y todos ustedes también-, listos para representar a México de la mejor manera, desde todos los puntos de vista y desde todas las aristas" aseguró Giovani Gutiérrez, durante la instalación del Gabinete de Coordinación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

El alcalde de Coyoacán indicó que, estamos listos, porque se trabaja de manera coordinada y eficiente en diferentes rubros.

Lee también Inmueble cateado en Chiconautla, Ecatepec, es taller de confección de equipo táctico ilegal: autoridades; hallan explosivos y armas

"Me refiero a la obra pública coordinada; me refiero a la seguridad coordinada; me refiero a la movilidad; me refiero al turismo; me refiero a todo lo que nosotros sabemos hacer para que esta próxima justa mundialista, salga lo mejor posible y sé que así va a ser”, subrayó.

Y añadió: "Hemos demostrado que nosotros planeamos y organizamos. Nosotros tenemos visión a futuro. Porque somos sin duda, la ciudad más hermosa del planeta tierra, por eso, el día de hoy aquí reunidos bajo la iniciativa de nuestra Jefa de Gobierno, me congratulo porque sabemos que este próximo gran evento en donde los ojos del mundo nos estarán viendo, nosotros lo vamos a poder hacer nuevamente."

El edil reiteró que Coyoacán será la sede de este evento internacional y que no se dejará pasar la oportunidad para ponernos de acuerdo.

Lee también Vinculan a proceso a Eduardo "N" por la presunta participación en la desaparición de su pareja; víctima fue llevada al Edomex

"México tiene historia, México tiene arte, pero sobre todo nos tenemos en nosotros las mexicanas y los mexicanos, que sabemos ponernos de acuerdo para que las cosas salgan adelante. Y no nada más me refiero a los eventos deportivos de talla internacional, también ante las crisis y los desastres, nosotros lo hemos sabido hacer; por eso a 99 días de que inicie la justa mundialista, nosotros nos declaramos aquí en Coyoacán listos”, aseveró.

Al final Giovani Gutiérrez pronosticó triunfos para la Selección Nacional en sus partidos contra Portugal, en la inauguración del Estadio Banorte, y ante Sudáfrica, en el debut de la oncena nacional al arrancar la justa deportiva mundialista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg