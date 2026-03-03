La alcaldía Coyoacán y el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la legalidad y la transparencia en el ejercicio público.

Con este convenio se busca optimizar recursos y compartir capacidades técnicas para que la justicia administrativa sea una realidad cotidiana y no una posibilidad lejana para los habitantes de la demarcación.

Giovani Gutiérrez indicó que no podemos ser justos sin antes no tener educación, valores y principios “y eso hace que nosotros podamos distinguir entre el bien y el mal; como servidores públicos, en el quehacer administrativo en esta gran estructura que fuimos beneficiados del voto y la confianza de los ciudadanos, no podemos faltarles al respeto”.

Lee también: Cortejo fúnebre en alcaldía Cuauhtémoc termina con 25 vehículos en el corralón; vecinos reportaron que motociclistas realizaban “malabares”

Al respecto, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Andrés Aguilera, enfatizó que acercar la justicia administrativa al pueblo significa derribar barreras. “Significa que una persona no tenga que recorrer grandes distancias, enfrentar trámites incomprensibles o sentir que el sistema está diseñado sólo para expertos. Significa traducir el lenguaje jurídico en soluciones reales. Significa presencia institucional en el territorio”.

Añadió que la justicia que no se conoce, no se ejerce. “La justicia que no se acerca, se debilita. La justicia que no se coordina, se fragmenta. Hoy apostamos, por lo contrario: por una justicia cercana, clara y coordinada”.

Ambos funcionarios indicaron que este convenio, como instrumento novedoso de trabajo en coordinación y apoyo, es un paso firme hacia una administración pública más humana, más cercana, pues son instrumentos de coordinación que permiten compartir capacidades, optimizar recursos, capacitar a servidores públicos, generar orientación jurídica oportuna, y construir canales reales de atención directa para la ciudadanía.

Entre las acciones que comprende este convenio se encuentra la presencia en la "Ruta Violeta" para que el Tribunal participe con stands de difusión sobre trámites y servicios; jornadas de estudio y capacitación conjunta para el personal de ambas instituciones; generación de canales de atención directa y distribución de publicaciones para que los ciudadanos conozcan sus derechos y cómo defenderlos.

Lee también: Detienen a presunto agresor de dos perros en Iztapalapa; habría estado en estado de ebriedad cuando los apuñaló

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr