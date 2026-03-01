Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la alcaldía Coyoacán realizaron un dispositivo de seguridad para recuperar el espacio público, inhibir actos delictivos y aplicar infracciones por violaciones al reglamento de tránsito.

De manera coordinada se realizaron acciones para el retiro de bienes mostrencos, desalentar la presencia de los llamados franeleros, así como retirar vehículos mal estacionados que obstruían rampas, accesos o el paso peatonal en las banquetas.

En el polígono que conforman las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Av. Universidad y Av. Churubusco, se realizaron recorridos de manera transversal y se hizo especial énfasis en el centro histórico de Coyoacán en donde se realizó un “barrido” de seguridad en donde se retiraron objetos que obstruían vialidades, pasos peatonales, rampas u objetos que ocupaban un carril y entorpecían el tránsito.

Lee también Activan doble alerta por bajas temperaturas en CDMX; prevén hasta 1°C durante la madrugada del lunes, 2 de marzo

En total se retiraron, mediante el uso de la góndola, 40 motocicletas trasladadas al depósito vehicular, ‘Fuerte de Loreto, así como cinco juegos de placas retiradas, 50 amonestaciones verbales, así como el retiro de una tonelada de enseres y acciones en todo el primer cuadro para inhibir la presencia de los llamados ‘franeleros’.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutiérrez reiteró que estas acciones continuarán de manera coordinada y agradeció el apoyo de la SSC, además de ratificar que estos dispositivos se continuarán durante las siguientes semanas de manera aleatoria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL