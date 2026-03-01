Más Información

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana de hechos violentos; mantienen seguridad en la zona

Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

Si no puedes asistir al Zócalo a ver a Shakira, estás son las plataformas donde podrás seguir el concierto en vivo

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja y amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en seis alcaldías.

Hay alerta naranja en Tlalpan donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 2:00 y las 8:00 horas de este lunes 2 de marzo de 2026.

En tanto, la alerta amarilla es en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Ante esto se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

