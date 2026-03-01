Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente entre un automóvil compacto y un tráiler que transportaba cerdos sobre la carretera México-Texcoco, a la altura del kilómetro 22 +500, en la comunidad de La Magdalena Atlicpac, en la que una persona resultó lesionada.

Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, el siniestro ocurrió antes de las 5:00 horas cuando el conductor de un vehículo particular de color rojo se impactó contra el tractocamión que llevaba a los porcinos.

El carro quedó incrustado debajo de la caja del tráiler. El conductor del automóvil sufrió lesiones y recibió atención de paramédicos en el lugar, pero después fue trasladado al Hospital de La Perla, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl.

El camión circulaba con dirección a la Ciudad de México cuando el automóvil lo alcanzó por la parte trasera baja.

Vecinos de la zona indicaron que ese punto registra choques frecuentes porque los operadores no respetan las señales de tránsito.

Elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Municipal acudieron al sitio.

Autoridades acordonaron el área y desviaron el tráfico en ambos sentidos durante varias horas. La circulación se restableció de etforma parcial después de las maniobras de retiro de las unidades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

No se precisó el estado de los animales transportados ni si hubo afectaciones adicionales en la carga.

