Ecatepec, Méx. - El gobierno de Ecatepec informó que el inmueble donde se realizó un cateo por parte de integrantes de corporaciones de los tres niveles de gobierno en la comunidad de Santa María Chiconautla, es un taller de confección de equipo táctico ilegal.

En la zona se realizó un operativo de seguridad perimetral con elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, Grupo de Operaciones Especiales, elementos del sector 14, Marina y la Policía Estatal, para establecer un dispositivo de seguridad a personal de la fiscalía durante la ejecución de la orden de cateo, otorgada por un juez de control.

Al lugar ingresaron policías de investigación, peritos en criminalística, binomios caninos de la Policía Metropolitana y personal del Grupo Antiexplosivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.

En el interior de la bodega se hallaron chalecos balísticos en color negro y pixeleados color verde con las leyendas de Ejército y Marina, así como material y herramientas para su elaboración, cascos y escudos balísticos.

Además, encontraron dos granadas de mano, una de fragmentación y una de gas lacrimógeno.

La FGJEM informó que también encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, este sitio podría ser usado por células de grupos criminales vinculados a la distribución de equipo táctico y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, dio a conocer el ayuntamiento.

“La ubicación de esta bodega fue resultado de trabajo en territorio de la Policía Municipal, tras la detención de dos personas vinculadas al parecer con robo a transporte”, precisó el gobierno local.

El sitio quedará bajo resguardo de personal de la Fuerza de Tarea Marina, de la Policía de investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Policía Municipal con un despliegue de seguridad perimetral.

Detienen a un hombre y una mujer

Tras el cateo realizado se hallaron al menos 50 chalecos de fabricación artesanal, placas y paneles balísticos artesanales, cartuchos útiles y percutidos, un lanzallamas, una granada de gas lacrimógeno, una granada de fragmentación y pirotecnia, además de una manta supresora usada por personal antiexplosivos de fuerzas armadas para contener alguna detonación.

Como resultado de la intervención en territorio en Santa María Chiconautla, vinculada con este caso, elementos del sector 14 de la Policía Municipal y de la fiscalía detuvieron a una mujer y un hombre quienes vestían ropa táctica y diversas dosis de estupefacientes, por lo que fueron presentados por los delitos de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones y delitos contra la salud.

Rafael Daniel “N” de 41 años de edad, portaba una chamarra negra con logotipos FGJEM en la espalda, y escudo de la PDI, además de siete bolsas tipo ziploc con substancia granulada con características propias del cristal; y Jenifer Evelyn “N” de 20 años vestía una playera gris con estampado de FGJEM y escudo de PDI y tenía en posesión seis bolsas transparentes con hierba verde seca, con características de la marihuana.

