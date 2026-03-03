Tlalnepantla, Méx. - Autoridades estatales y municipales han logrado la detención de 44 personas que presuntamente se hacían pasar por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras corporaciones de seguridad, utilizando vehículos con luces estroboscópicas, insignias y uniformes apócrifos para cometer delitos de alto impacto.

De acuerdo con información oficial, del 19 de enero a la fecha, en acciones coordinadas entre la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales, se aseguró a estos individuos por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial, uso indebido de uniformes e insignias, portación y disparo de arma de fuego.

Las investigaciones establecen que los ahora detenidos instalaban falsos puntos de revisión en distintas vialidades, donde detenían vehículos y realizaban inspecciones ilegales.

Tras seleccionar a sus víctimas, les exigían documentos y les informaban que las unidades contaban con reporte de robo o que estaban vinculadas con algún delito.

En varios casos, bajo amenazas, exigían dinero en efectivo para evitar supuestas puestas a disposición ante el Ministerio Público.

En otros eventos, subían a las víctimas a los vehículos y las obligaban a llamar a familiares para solicitar transferencias bancarias. Después de obtener el dinero, las intimidaban para evitar que denunciaran.

Las indagatorias también revelan que en carreteras como la México-Pachuca, México-Querétaro y el Arco Norte, los implicados interceptaban unidades de transporte de carga y, con el uso de insignias falsas y códigos luminosos obligaban a los operadores a detenerse.

Más adelante, otros integrantes del mismo grupo, ya con información sobre la ruta y la mercancía, despojaban a los transportistas de los vehículos y la carga.

Durante las distintas intervenciones, las autoridades aseguraron armas de fuego, réplicas, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de narcóticos.

Suman 44 detenidos por hacerse pasar como agentes de la Fiscalía y otras corporaciones en el Estado de México. Foto: Especial.

Entre los casos relevantes se encuentra la detención de seis personas en el municipio de Huehuetoca, quienes viajaban en una camioneta con luces estroboscópicas y portaban armas, así como prendas con escudos y leyendas similares a las utilizadas por personal de la Fiscalía mexiquense.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y a Jan Carlo Alejandro “N”.

En Acambay, dos individuos fueron asegurados cuando circulaban en un vehículo con aditamentos luminosos y portaban prendas con las siglas “FGJ” y “PDI”, sin acreditar pertenecer a la institución.

Estos sujetos se identificaron como Eduardo “N” y Javier “N”, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, para iniciar con la investigación y determinar su situación jurídica

En Tultitlán, otro sujeto fue detenido tras accionar un arma de fuego contra elementos de investigación, quienes repelieron la agresión y lograron su captura.

Fue identificado como Daniel Adrián “N” y conducía un vehículo marca Dodge tipo Durango con luces estroboscópicas. Desde su vehículo gritó “soy de la Fiscalía” para evitar ser detenido.

Entre los 44 detenidos por hacerse pasar por elementos de la Fiscalía y otras corporaciones de seguridad también se encuentran: Lee Marvin “N”, Pablo Antonio “N”, Víctor Daniel “N”, Óscar “N”, Jorge Rubén “N”, Abraham Moisés “N”, Abraham “N”, Monserrath “N”, Alexis “N”, José de Jesús “N”, Salvador “N”, Guillermo “N”, Óscar Fabián “N”, Jesús “N”, Víctor Hugo “N”, Javier “N”, Eduardo “N” “N”, Óscar “N”, Wendy “N”, Aylin Monserrat “N”, Olga Karina “N”, Carlos Neri “N” y Javier “N”.

Así como Ramón “N”, Adolfo “N”, Brian Yosef “N”, Erick Manuel “N” y/o Juan Aldo “N”, Erick “N”, Carlos Eduardo “N”, Sergio “N”, Víctor Manuel “N”, Gustavo “N”, Omar Domingo “N”, José Juan “N”, Néstor “N”, Enrique “N”, Omar “N”, Lucio “N”, Dilyan Citlalli “N”, Brando Azael “N”, Sergio “N”, Roberto “N”, César Iván “N” y Fernando “N”.

dmrr/cr