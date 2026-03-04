Ecatepec, Méx. - La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, con el propósito de reforzar la colaboración institucional y avanzar en la estrategia nacional de construcción de paz en uno de los municipios más poblados del país.

En el encuentro, ambas autoridades revisaron los progresos alcanzados en materia de seguridad y definieron nuevas líneas de acción conjunta entre el gobierno local y las instancias federales.

El interés principal es continuar con la disminución de la incidencia delictiva y ofrecer mayor tranquilidad a las familias ecatepenses.

La edil destacó que la paz en Ecatepec representa un asunto de interés nacional, por lo que la estrecha coordinación con el gobierno federal, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es esencial para implementar una estrategia integral de seguridad que involucre a los tres órdenes de gobierno.

Entre los acuerdos más relevantes derivados de la reunión se encuentran el fortalecimiento de la capacitación de los elementos de la Policía Municipal, con el acompañamiento directo de la fuerza de tarea de la Secretaría de Marina (Semar).

Así como una mayor coordinación operativa con el Mando Unificado de la Zona Oriente, para optimizar recursos y acciones en el territorio.

La alcaldesa expuso que la estrategia de seguridad impulsada en Ecatepec ya arroja resultados históricos y contundentes.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de febrero de 2024 a febrero de 2026 se registraron importantes reducciones en delitos de alto impacto, como la extorsión del 72%, homicidio doloso 42%, robo de vehículos 43%.

Estos avances, según el gobierno municipal, son fruto de la efectiva coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, así como del impulso a acciones de prevención del delito, inteligencia policial y proximidad social con la ciudadanía.

El gobierno de Ecatepec reiteró su compromiso de mantener una colaboración estrecha y permanente con las instancias federales y estatales, para consolidar un municipio más seguro, en paz y con instituciones sólidas que recuperen y mantengan la confianza de la población.

Esta reunión forma parte de los esfuerzos recientes por parte de las autoridades para blindar Ecatepec contra la delincuencia organizada y común, en un contexto donde el municipio ha mostrado una tendencia sostenida a la baja en indicadores delictivos clave, de acuerdo a cifras del gobierno federal.

