Cuatro hombres y una mujer fueron arrestados en cumplimiento de un mandamiento judicial por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec, por su posible participación en el delito de homicidio en agravio de una víctima en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio más poblado de la entidad.

Se trata de Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N”.

Según la investigación iniciada por el agente del Ministerio Público, el pasado 6 de febrero, Josué Silvano “N”, quien fungía como encargado del centro de rehabilitación denominado Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C, habría ordenado a José Miguel “N”, interno del lugar, así como a otras dos personas, que llevaran a la víctima a un cuarto de baño localizado en el mismo inmueble, donde aparentemente entre los cuatro lo habrían agredido físicamente.

Además, luego de golpear a la víctima la encerraron hasta el día 8 del mismo mes, cuando la directora del centro, Yazmín “N”, habría desconectado el sistema de videovigilancia con el que cuentan las instalaciones.

Eso permitió que Josué Silvano “N”, así como otros dos internos, identificados como Víctor Mario “N” y Sergio “N” sacaran a la víctima del sitio para subirlo a un automóvil y trasladarlo a un hospital de la zona, pero al ingresarlo ya no contaba con signos vitales.

Luego de los hechos, el agente del Ministerio Público recabó las pruebas suficientes, mediante las cuales fue posible identificar a los posibles responsables, por lo que solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Yazmín “N”, Víctor Mario “N” y de Sergio “N” por su probable participación en este ilícito.

Además, solicitó a un juez una orden de investigación para poder ingresar al centro de rehabilitación, inmueble que al término de la diligencia quedó asegurado en tanto continúan las pesquisas.

Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Yazmín “N”, Víctor Mario “N” y Sergio “N”, fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en espera de que un juez determine su situación legal.

LL