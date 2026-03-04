Nezahualcóyotl, Méx.— Los alcaldes de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, respaldaron la iniciativa de panteones verdes que presentó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al Congreso del Estado de México, pues consideraron que no sólo resulta innovadora, sino que rompe paradigmas en las políticas públicas de sustentabilidad.

La iniciativa busca reformar el Código para la Biodiversidad y la Ley Orgánica Municipal para incorporar prácticas de inhumación ecológicas y responsables, las cuales incluyen entierros naturales con materiales biodegradables, nichos verdes y la integración de los restos al suelo para contribuir a la restauración ambiental en zonas de preservación ecológica, como publicó EL UNIVERSAL.

Ambos alcaldes destacaron la saturación extrema en sus panteones municipales.

“Es una iniciativa, no solamente innovadora, sino que rompe paradigmas, creo que sentará un precedente en políticas públicas de sustentabilidad que se requieren para nuestro medio ambiente. Me parece importante que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez haya hecho llegar esta reforma en materia de prácticas ambientales, especialmente los panteones en los procesos de inhumación para que haya cada vez más procesos ecológicos en la entidad a través de este proceso”, dijo Cerqueda.

“Este año hubo inversión porque efectivamente tenemos saturación. Sí es un problema que compartimos seguramente todos, por lo menos los municipios de la Zona Metropolitana, que es donde más se concentra esta población, entonces, no creo que haya un solo municipio de la Zona Metropolitana que no tenga un problema de sobresaturación de sus panteones, lo vivimos muchísimo en Ecatepec”, explicó la alcaldesa Azucena Cisneros.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal, Alhely Rubio Arronis, explicó que de aprobar el Congreso local —este 4 de marzo— la iniciativa, los sepelios costarán menos a la ciudadanía.

“Otra manera en la que abarataremos costos es la forma en la que vamos a conservar los panteones. Un panteón tradicional se conserva a través del predial y ahora lo que buscamos es obtener fondos para la conservación del bosque”, comentó.

Reiteró que la medida no será obligatoria, sino alternativa, por lo que podrá elegir entre sepultar de manera tradicional a sus seres queridos, incinerarlos o transitar hacia cementerios verdes.