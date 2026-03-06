Alrededor de 600 estudiantes fueron evacuados de tres planteles educativos ubicados en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportó una presunta fuga de gas en las inmediaciones de la Glorieta de la Cibeles.

El desalojo preventivo ocurrió cuando personal escolar y autoridades activaron los protocolos de seguridad tras percibirse un posible olor a gas en la zona.

Entre los planteles desalojados estuvo la escuela Manuel López, de donde alumnos y personal docente salieron de manera ordenada hacia puntos seguros mientras se realizaban revisiones en el área.

Lee también Desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión virtual de Comisión de Asuntos Laborales; prende cámara para votar

Al sitio acudieron servicios de emergencia para verificar la situación y descartar riesgos para estudiantes, trabajadores y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas. Autoridades realizaron inspecciones para determinar el origen de la presunta fuga y garantizar que no existiera peligro en los alrededores de la Glorieta de la Cibeles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses