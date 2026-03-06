Más Información

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Alrededor de 600 estudiantes fueron evacuados de tres planteles educativos ubicados en la , en la , luego de que se reportó una presunta fuga de gas en las inmediaciones de la Glorieta de la Cibeles.

El desalojo preventivo ocurrió cuando personal escolar y autoridades activaron los tras percibirse un posible olor a gas en la zona.

Entre los planteles desalojados estuvo la escuela Manuel López, de donde alumnos y personal docente salieron de manera ordenada hacia puntos seguros mientras se realizaban revisiones en el área.

Lee también

Al sitio acudieron servicios de emergencia para verificar la situación y descartar riesgos para estudiantes, trabajadores y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas. Autoridades realizaron inspecciones para determinar el origen de la presunta fuga y garantizar que no existiera peligro en los alrededores de la Glorieta de la Cibeles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]