La diputada local ,de la Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, se conectó a la sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México ¡desde una estética!

En el video de la sesión se observa cómo la legisladora , y desde ese momento apareció junto a un estilista que la está peinando, alaciando el cabello y echándole fijador.

Por más de tres minutos se pudo observar cómo la legisladora era peinada y maquillada, hasta que una persona se acerca y presumiblemente le dice lo que ocurría, pues a partir de ahí Sánchez Barrios apagó su cámara y ya no la volvió a encender.

El momento ya es viral.

En la sesión, los legisladores aprobaron algunas actas y una iniciativa de iniciativas que busca reformar la para pedir revisiones laborales.

Aprueban reformas al Artículo 540

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de inspección laboral que, de ser avalada por el Pleno, sería enviada al Congreso de la Unión.

La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Haces Lago, indica que la inspección del trabajo es fundamental en todo sistema de administración del trabajo, ya que sostiene la implementación de las políticas laborales, al ofrecer una realimentación y permitir un reajuste de estas políticas en la materia.

La sesión Ordinaria fue encabezada por el morenista Juan Estuardo Rubio Gualito.

