Autoridades de las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan implementaron un dispositivo de seguridad en colonias limítrofes.

La alcaldía Magdalena Contreras informó que la vigilancia de reforzó con recorridos para fortalecer la presencia policial, inhibir la comisión de delitos y atender de manera directa las necesidades de las y los vecinos.

El operativo está conformado por jefes de sector, elementos de la Policía Auxiliar, de la Guardia Nacional, de seguridad de ambas demarcaciones y de equipos de servicios urbanos, quienes levantan solicitudes para atender reportes de baches, luminarias y otros temas detectados durante los recorridos.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, destacó que la coordinación entre alcaldías ha permitido disminuir la incidencia delictiva y construir un modelo de colaboración basado en inteligencia social y comunicación directa entre autoridades.

"Los problemas no conocen fronteras y las soluciones tampoco deben tenerlas", dijo.

Mientras que la edil de Tlalpan, Gabriela Osorio, detalló que el operativo se ha realizado desde hace varios meses y ha dejado como resultado remisiones al Ministerio Público.

El recorrido se realizó en las colonias Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Bosques del Pedregal, Chichicaspa, Pedregales y San Nicolás Cuarta Sección.

La alcaldía Magdalena Contreras aseguró que los recorridos continuarán de manera periódica, incluyendo patrullajes nocturnos, en respuesta a solicitudes de vecinos.

El siguiente operativo se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

