Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida en Cuernavaca; desactivan Protocolo Alba

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida en Cuernavaca; desactivan Protocolo Alba

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Autoridades de las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan implementaron un dispositivo de seguridad en colonias limítrofes.

La alcaldía Magdalena Contreras informó que la vigilancia de reforzó con recorridos para fortalecer la presencia policial, inhibir la comisión de delitos y atender de manera directa las necesidades de las y los vecinos.

Lee también

El operativo está conformado por jefes de sector, elementos de la Policía Auxiliar, de la Guardia Nacional, de seguridad de ambas demarcaciones y de equipos de servicios urbanos, quienes levantan solicitudes para atender reportes de baches, luminarias y otros temas detectados durante los recorridos.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, destacó que la coordinación entre alcaldías ha permitido disminuir la incidencia delictiva y construir un modelo de colaboración basado en inteligencia social y comunicación directa entre autoridades.

Foto: Especial
Foto: Especial

"Los problemas no conocen fronteras y las soluciones tampoco deben tenerlas", dijo.

Mientras que la edil de Tlalpan, Gabriela Osorio, detalló que el operativo se ha realizado desde hace varios meses y ha dejado como resultado remisiones al Ministerio Público.

Lee también

El recorrido se realizó en las colonias Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Bosques del Pedregal, Chichicaspa, Pedregales y San Nicolás Cuarta Sección.

La alcaldía Magdalena Contreras aseguró que los recorridos continuarán de manera periódica, incluyendo patrullajes nocturnos, en respuesta a solicitudes de vecinos.

El siguiente operativo se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]