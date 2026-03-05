Un ataque armado perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta dejó como saldo una mujer muerta y otra lesionada la tarde de este jueves en calles del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), policías acudieron al cruce de las calles Cuauhtémoc e Ignacio Manuel Altamirano tras recibir un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre personas lesionadas.

Muere mujer en ataque armado en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa; acompañante esta herida. Foto: Valente Rosas

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a dos mujeres, de 58 y 38 años de edad. Una de ellas se encontraba a bordo de una camioneta, mientras que la otra estaba tendida sobre la cinta asfáltica, ambas con visibles manchas hemáticas.

Familiares de las víctimas las trasladaron en un automóvil particular a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, se informó que la mujer de 58 años perdió la vida a consecuencia de las heridas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los probables responsables fueron dos hombres que viajaban en motocicleta, quienes se aproximaron a las mujeres y, sin mediar palabra, realizaron varias detonaciones de arma de fuego antes de huir del sitio.

El caso fue notificado al agente del Ministerio Público correspondiente, quien inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. En tanto, autoridades ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar a los agresores.

