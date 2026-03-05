Más Información

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Donald Trump se reúne con Lionel Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca

Donald Trump se reúne con Lionel Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

El diputado local de Morena Paulo García alista una iniciativa para regular a los en la Ciudad de México.

Su propuesta busca crear un registro de paseadores, que sea público y administrado por la ; además, estipula que únicamente podrán realizar esta actividad los mayores de 18 años.

Para inscribirse a este registro, las personas deberán acreditar tener una constancia de capacitación en bienestar animal, manejo y control de grupos, evaluación de conducta canina, primeros auxilios veterinarios básicos, protocolos de actuación ante agresividad y convivencia ciudadana.

Lee también:

La iniciativa, que será presentada en breve, detalla que los paseadores de perros deberán portar y exhibir la acreditación/identificación oficial expedida por la Agencia; mantener control físico y conductual de los animales; recoger y disponer adecuadamente de las heces; mantener medidas de higiene y uso de equipo (bolsas, guantes, botiquín básico); seguir protocolos de actuación; no emplear métodos de contención o castigo prohibidos por la Ley; y no exceder el número de perros por paseador que se establezcan conforme a criterios técnicos.

Asimismo, se estipula que, para garantizar la convivencia segura de las mascotas, los paseadores deben requerir a los tutores el uso de collares con el , o en su caso, utilizar distintivos:

  • Rojo: precaución, no te acerques
  • Naranja: no me llevo bien con otros perros
  • Amarillo: soy nervioso e impredecible

Lee también:

  • Morado: no me alimentes por ningún motivo
  • Verde: soy amistoso, puedes acercarte solo o con otros perros
  • Azul: estoy en servicio o en entrenamiento
  • Blanco: tengo una discapacidad (ciego, sordo, etc.)

Serán infracciones para los paseadores, y se sancionará de acuerdo a la gravedad: prestar el servicio sin inscripción; no portar acreditación; exceder el número máximo; no recoger las heces; no contar con seguro (aplica únicamente para personas morales); emplear métodos prohibidos; incumplir protocolos sanitarios; y crueldad o maltrato animal.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]