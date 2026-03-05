El diputado local de Morena Paulo García alista una iniciativa para regular a los paseadores de perros en la Ciudad de México.

Su propuesta busca crear un registro de paseadores, que sea público y administrado por la Agencia de Atención Animal; además, estipula que únicamente podrán realizar esta actividad los mayores de 18 años.

Para inscribirse a este registro, las personas deberán acreditar tener una constancia de capacitación en bienestar animal, manejo y control de grupos, evaluación de conducta canina, primeros auxilios veterinarios básicos, protocolos de actuación ante agresividad y convivencia ciudadana.

Lee también: Clara Brugada prevé estrategia para evitar que estudiantes lleven armas a las escuelas; pide que padres estén más cerca de sus hijos

La iniciativa, que será presentada en breve, detalla que los paseadores de perros deberán portar y exhibir la acreditación/identificación oficial expedida por la Agencia; mantener control físico y conductual de los animales; recoger y disponer adecuadamente de las heces; mantener medidas de higiene y uso de equipo (bolsas, guantes, botiquín básico); seguir protocolos de actuación; no emplear métodos de contención o castigo prohibidos por la Ley; y no exceder el número de perros por paseador que se establezcan conforme a criterios técnicos.

Asimismo, se estipula que, para garantizar la convivencia segura de las mascotas, los paseadores deben requerir a los tutores el uso de collares con el Código Universal de Colores para mascotas, o en su caso, utilizar distintivos:

Rojo: precaución, no te acerques

precaución, no te acerques Naranja: no me llevo bien con otros perros

no me llevo bien con otros perros Amarillo: soy nervioso e impredecible

Lee también: Delitos de alto impacto bajan 8% en CDMX en febrero; homicidios disminuyen 22%, afirma Clara Brugada

Morado: no me alimentes por ningún motivo

no me alimentes por ningún motivo Verde: soy amistoso, puedes acercarte solo o con otros perros

soy amistoso, puedes acercarte solo o con otros perros Azul: estoy en servicio o en entrenamiento

estoy en servicio o en entrenamiento Blanco: tengo una discapacidad (ciego, sordo, etc.)

Serán infracciones para los paseadores, y se sancionará de acuerdo a la gravedad: prestar el servicio sin inscripción; no portar acreditación; exceder el número máximo; no recoger las heces; no contar con seguro (aplica únicamente para personas morales); emplear métodos prohibidos; incumplir protocolos sanitarios; y crueldad o maltrato animal.

Lee también: Arranca torneo “Mujeres Libres en el Fútbol” en CDMX; participarán 44 equipos en las 16 alcaldías

Ún ete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr