El Gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo, en Atzoyotla, en el poblado San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, donde se recuperaron 34 hectáreas ocupadas ilegalmente y se salvaguardan 85 adicionales de suelo de conservación, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

La dependencia expuso que el operativo tuvo como propósito prevenir la urbanización y proteger el patrimonio biocultural de la zona.

Gobierno de la CDMX realiza operativo en Atzoyotla, alcaldía Tlalpan; recuperan 34 hectáreas ocupadas ilegalmente. Foto: Especial.

Sedema señaló que, en apego al protocolo de actuación establecido, se retiraron un total de 34 construcciones de las cuales 32 eran provisionales y dos semiconsolidadas, lo que permite continuar protegiendo el suelo verde de nuestra ciudad.

Precisó que las construcciones tenían menos de un año y habían iniciado un juicio para evitar su retiro, sin embargo, en días pasados se les notificó que su juicio fue cerrado por no contar con las pruebas suficientes. Por tal motivo, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, llevó a cabo la recuperación del suelo de conservación en estricto apego de la ley.

"Es importante mencionar que, la recuperación de este territorio es fundamental para los servicios ecosistémicos, la regulación climática, la captura de carbono, la biodiversidad y la recarga de los mantos acuíferos, que nos brinda 70% del agua que consumimos en la Ciudad de México”, acotó.

Sedema explicó que esta zona se caracteriza por sus bosques de pinos, encinos, pastizales de montaña y suelos volcánicos, en donde habitan diversas especies como: El pájaro carpintero, el gorrión serrano, así como el camaleón de montaña y el falso escorpión, además de la presencia del zorrillo manchado sureño, que regula las poblaciones de pequeños animales y ayuda a mantener el equilibrio natural de las especies de la zona; además su presencia sugiere que aún existen corredores biológicos que permiten el desplazamiento de fauna entre áreas naturales, lo que indica que el hábitat conserva condiciones adecuadas para la vida silvestre.

