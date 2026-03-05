Un socavón se abrió la tarde de este jueves en el Circuito Estadio Azteca, en el Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, unos de los puntos de la CDMX en remodelación de cara a la Copa del Mundo de junio próximo.

Tras la apertura de la oquedad, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) dio a conocer que personal operativo de la dependencia evalúa con equipo de video inspección y una retroexcavadora, posibles afectaciones o filtraciones en un colector de 76 centímetros de diámetro que se ubica en la zona.

Se abre socavón en Circuito Estadio Azteca; Segiagua evalúa filtraciones de colector. Foto: Especial.

En un comunicado, la dependencia indicó que mientras avanzan los trabajos de valoración, el punto se mantiene acordonado con apoyo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

“La Secretaría del Agua agradece a la población por su comprensión ante los inconvenientes que pudieran ocasionar los trabajos y solicita respetar las señalizaciones del lugar por seguridad. Su colaboración y apoyo son fundamentales para ejecutar las labores con mayor eficiencia”, pidió a la población.

