Un se abrió la tarde de este jueves en el Circuito Estadio Azteca, en el Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, unos de los puntos de la CDMX en remodelación de cara a la Copa del Mundo de junio próximo.

Tras la apertura de la oquedad, la Secretaría de Gestión Integral del Agua () dio a conocer que personal operativo de la dependencia evalúa con equipo de video inspección y una retroexcavadora, posibles afectaciones o filtraciones en un colector de 76 centímetros de diámetro que se ubica en la zona.

Se abre socavón en Circuito Estadio Azteca; Segiagua evalúa filtraciones de colector. Foto: Especial.
En un comunicado, la dependencia indicó que mientras avanzan los trabajos de valoración, el punto se mantiene acordonado con apoyo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ().

“La Secretaría del Agua agradece a la población por su comprensión ante los inconvenientes que pudieran ocasionar los trabajos y solicita respetar las señalizaciones del lugar por seguridad. Su colaboración y apoyo son fundamentales para ejecutar las labores con mayor eficiencia”, pidió a la población.

Se abre socavón en Circuito Estadio Azteca; Segiagua evalúa filtraciones de colector. Foto: Especial.
