Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Feminicidio: La violencia que cree tener permiso

Feminicidio: La violencia que cree tener permiso

Aparece supuesto mensaje de Stephanye Contreras, alumna de la UAEM, donde niega su desaparición; autoridades investigan veracidad

Aparece supuesto mensaje de Stephanye Contreras, alumna de la UAEM, donde niega su desaparición; autoridades investigan veracidad

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Estado de México. - Como parte de la Operación Enjambre, tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron detenidos por probables irregularidades cometidas en el área jurídica de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica de la SSEM.

Los detenidos son: Gustavo “N”, director de Procedimientos y Defensa Jurídica; Diana “N”, encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada y José “N”, encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada.

Lee también

A los funcionarios detenidos en el marco de la Operación Enjambre, los capturaron en cumplimiento de órdenes de aprehensión, luego de trabajos de investigación entre la corporación policial estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La Secretaría de Seguridad estatal puntualizó que trabajan bajo la premisa de cero tolerancia a conductas contrarias a la legalidad y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del ministerio público, instancia que se encargará de definir su situación legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]