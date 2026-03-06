Estado de México. - Como parte de la Operación Enjambre, tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron detenidos por probables irregularidades cometidas en el área jurídica de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica de la SSEM.

Los detenidos son: Gustavo “N”, director de Procedimientos y Defensa Jurídica; Diana “N”, encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada y José “N”, encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada.

A los funcionarios detenidos en el marco de la Operación Enjambre, los capturaron en cumplimiento de órdenes de aprehensión, luego de trabajos de investigación entre la corporación policial estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La Secretaría de Seguridad estatal puntualizó que trabajan bajo la premisa de cero tolerancia a conductas contrarias a la legalidad y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del ministerio público, instancia que se encargará de definir su situación legal.

afcl