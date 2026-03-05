La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, en donde destacó una inversión de 500 millones de pesos para llevar a cabo el “Plan Integral Hídrico” que permita mejorar la problemática del sistema de drenaje que presenta la zona.

Tras un recorrido a caballo por las calles de este pueblo originario del sur de la CDMX, en el que estuvo acompañada por parte de su gabinete, Brugada Molina, destacó que las obras continuarán a lo largo de todo el año ya que “no son pocas” pues incluyen rehabilitación de toda la red de drenaje, así como la construcción de colectores nuevos.

“No es sólo un tubo, es de manera integral, que se está rescatando toda la zona, para mejorar(la). Todo este año va a ser año de obras para San Gregorio, espero que a final de año, estemos concluyendo todas las obras y mejore para el beneficio del pueblo; y esos problemas históricos que ustedes nos comentaban, se solucionen”, señaló.

Durante el Casa por Casa de este jueves, en el que se entregaron obras en distintos puntos de la alcaldía, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, explicó que en junio del año pasado, las autoridades recibieron muchos reportes por fallas hídricas en la zona, por lo que se determinó que no se trataba únicamente de hacer mantenimiento al drenaje o reparaciones.

Clara Brugada recorrió a caballo las calles para escuchar también las peticiones de los vecinos. Fotos: Especiales.

Por ello, afirmó que el Plan Hídrico para la zona está enfocado en el tema de drenaje, ante la problemática de inundaciones, así como la contaminación de los canales y la zona chinampera a causa del drenaje.

“Este plan integral hídrico, representa triplicar la capacidad de tratamiento de tres plantas tratadoras que están aquí en la zona, que es la de San Pedro, para que esa agua se trate y ya no contamine aguas abajo en San Gregorio. Está también la reconstrucción del colector, que es un colector que ya tiene más de 30 años (que) ya está rebasado, algunos tramos están reventados y por eso hay que poner un nuevo colector más grande, que evite que las aguas que escurren de la parte alta, de las aguas residuales, entren al pueblo”, explicó.

Además, dijo, se planteó rehabilitar el 100% del drenaje del pueblo de San Gregorio Atlapulco.

Durante su visita, la mandataria capitalina junto a su equipo, recorrió a caballo las calles del pueblo, para escuchar las peticiones de los vecinos, algunos quienes le entregaron flores como muestra de agradecimiento.

A caballo, Brugada visita San Gregorio Atlapulco; resalta inversión de 500 mdp para plan hídrico. Fotos: Especiales.

“Nos venimos a caballo, fueron por nosotros los caballerangos y me llevaron, no a un paseo, sino a conocer los problemas que existen aquí en el pueblo y por supuesto que tomamos nota y vamos a atender todos los planteamientos que nos hicieron”, externo la mandataria.

Durante la jornada de hoy, Brugada Molina encabezó la entrega de la rehabilitación del mercado de la zona, un módulo de la policía, así como mejoramiento urbano con luminarias.

