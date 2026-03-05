En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía Coyoacán rindió homenaje a 50 mujeres coyoacanenses destacadas por su trayectoria, liderazgo y aportaciones en distintos ámbitos de la vida pública, social, cultural, deportiva, académica y económica de la demarcación.

Durante la ceremonia, el alcalde Giovani Gutiérrez destacó la relevancia del papel que las mujeres desempeñan en la transformación y desarrollo de Coyoacán, al señalar que su talento, trabajo y dedicación son fundamentales para fortalecer a la comunidad.

“Cada una de ustedes representa una historia de perseverancia. Historias de mujeres que han abierto caminos, que han derribado barreras y que han demostrado que cuando una mujer avanza, avanza también la familia, la comunidad y nuestro país”, expresó.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), con la presencia de su secretaria general, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, integrantes de la mesa directiva de la máxima casa de estudios, así como funcionarias y funcionarios de la estructura de gobierno de la alcaldía.

Entre las homenajeadas se encuentran la niña políglota Aylin Mérida, así como destacadas oradoras, empresarias, académicas, deportistas, escritoras, pintoras y trabajadoras que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo de la comunidad como Kena Moreno, Ivonne Melgar y la química Bertha Rodríguez. De manera póstuma se reconoció también a Bartolita Sánchez y a María de los Ángeles Moreno.

Gutiérrez Aguilar invitó a reflexionar sobre el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y humana, destacando que su liderazgo permite recordar la importancia de fortalecer la educación, los valores y los principios.

Asimismo, reiteró que el reconocimiento a las mujeres no debe limitarse a una fecha en particular. En Coyoacán, dijo, se trabaja todos los días para visibilizar, respetar y respaldar el papel de las mujeres en todos los espacios. “Porque las mujeres de Coyoacán no sólo participan para transformar a nuestra comunidad, ustedes la encabezan, eso es muy importante”.

“Estamos siempre atentos a que la mujer siga caminando con cero violencia, segura, por eso somos hoy la alcaldía con menos feminicidios en la República Mexicana. Me congratulo de estar aquí y les quiero decir que Giovani junto con ustedes las mujeres, seguimos siendo imparables”, afirmó.

