Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron, luego de una persecución por calles de la alcaldía Cuauhtémoc, a dos hombres acusado de robar autopartes y disparar contra los uniformados.
La SSC informó que los oficiales en campo asignados a la vigilancia de la colonia Roma localizaron a un sujeto que robaba los faros de un coche que estaba estacionado en la calle Mérida esquina con Cuauhtémoc.
Al darse cuenta de la presencia de los policías, el sospechoso subió a un coche para darse a la fuga.
Los efectivos siguieron el auto hasta la colonia Doctores, donde lo interceptaron, al descender, el conductor abrió fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión hiriendo al sospechoso en una pierna.
Un segundo hombre que viajaba en el auto también intentó huir, sin embargo fue asegurado metros adelante, afirmó la SSC.
Paramédicos atendieron al herido e indicaron que no requería ser hospitalizado.
Los sujetos de 49 y 52 años de edad, así como los faros, un desarmador y el arma de fuego, fueron presentados ante un representante del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
LL
