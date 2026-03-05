Un hombre fue asesinado a balazos la noche del miércoles cuando se encontraba al interior de su vehículo en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. El presunto responsable fue detenido posteriormente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras un seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Franz Liszt. En ese punto, la víctima, un hombre de aproximadamente 54 años de edad, se encontraba estacionado en su automóvil cuando fue atacado con al menos cinco disparos de arma de fuego.

Tras recibir el reporte, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a policías del sector, quienes al llegar al sitio encontraron al hombre con visibles manchas hemáticas. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras se notificaba al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona permitieron observar el momento en que un sujeto descendió de una camioneta gris con quemacocos, se acercó al vehículo donde estaba la víctima y, sin mediar palabra, abrió fuego en su contra antes de huir.

Con apoyo del sistema de videovigilancia, los operadores del C2 siguieron la ruta de escape del agresor, quien se dirigió a una unidad habitacional en la colonia Popular Rastro, en la alcaldía Venustiano Carranza. En ese lugar dejó la camioneta y posteriormente salió a bordo de una motocicleta negra con gris.

Minutos más tarde, durante un recorrido de vigilancia en las calles Guerrero y Álzate, en la colonia Guerrero, policías interceptaron la motocicleta y realizaron una revisión preventiva al conductor. Durante la inspección le aseguraron 25 bolsas con aparente marihuana, por lo que fue detenido.

El hombre, de 38 años de edad, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con la droga asegurada, quien determinará su situación jurídica y su posible relación con el homicidio.

Derivado de las investigaciones policiales, dentro de la camioneta utilizada presuntamente en la agresión fue localizada un arma de fuego corta y dos cargadores, lo cual también fue informado a la autoridad ministerial para su aseguramiento.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el detenido trabaja como personal de limpieza en una demarcación del centro de la ciudad y presuntamente habría robado la camioneta en el Estado de México. Además, se investiga si el ataque estaría relacionado con un conflicto personal con la víctima, derivado de un supuesto acoso hacia su esposa.

Las autoridades también informaron que el detenido cuenta con antecedentes penales y dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2006 por robo agravado y otro en 2010 por robo de accesorios.

La Fiscalía capitalina continúa con las investigaciones para esclarecer el homicidio ocurrido en la colonia Peralvillo.

