La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo mayormente nublado y lluvias fuertes con posible actividad eléctrica y caída de granizo para este jueves 5 de marzo en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias fuertes en la capital, entre las 13:00 de la tarde y las 21:00 horas, así como vientos con rachas fuertes, entre las 15:00 y las 20:00 horas. Se espera que los vientos sean variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 22°C por la tarde, mientras que la mínima será 10°C en las primeras horas del día.

La madrugada del viernes 6 de marzo será muy fría en las partes altas del sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

