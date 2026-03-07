“Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante el evento que encabezó en el Zócalo capitalino, “siempre Vivas”, la mandataria capitalina afirmó que la lucha de las mujeres debe ser más fuerte y organizada que nunca frente a una agenda de regresión de derechos impulsada por la ultraderecha a nivel internacional.

“Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”, Brugada respalda lucha de las mujeres; destaca reducción del 35 % de feminicidios. Foto: Especial.

“Aprovechar para decir que mañana miles de mujeres tomarán las calles de esta ciudad, a todas ellas les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; les decimos, el Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad”, resaltó.

“Este gran Zócalo de la Ciudad de México las recibirá y las abrazará, como ha abrazado la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos por un país mejor y más justo”.

Brugada puntualizó que en la ciudad de los derechos y de libertades y desde el Zócalo de la gran ciudad, “feminista”. “Queremos mujeres siempre vivas, siempre libres y siempre iguales”.

“Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”, Brugada respalda lucha de las mujeres; destaca reducción del 35 % de feminicidios. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

Durante su mensaje, la mandataria capitalina dijo que no se descansará mientras una niña o una mujer en esta ciudad sufra violencia solo por el hecho de ser mujeres. “Una gran noticia: en 2025 logramos, en solo un año, la reducción del 35 % del delito de feminicidio en la Ciudad de México”.

“Hoy, que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres, que en esta ciudad se responde. Hoy, de los casos que se tienen de feminicidios en la ciudad, el 95 por ciento de los responsables tienen órdenes de aprehensión”, apuntó.

dmrr/cr