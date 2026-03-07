Como parte del Plan Maestro de la Zona Rosa, la estatua de Germán Valdés, "Tin Tan", fue removida y trasladada a un taller para su restauración. Se encuentra lista y próximamente regresará a su lugar de origen, informó la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis)

En redes sociales la dependencia señaló que “la estatua de Tin Tan fue enviada a restauración. Muy pronto regresará renovada a este querido espacio de la ciudad, para seguir rindiendo homenaje a uno de los grandes iconos del cine y la cultura popular", expresó la dependencia.

En el video difundido, el director de Función Artística Velasco, Alejandro Velasco Mancera, refirió que la escultura presentó daños en la pluma de sobrero y cadena, aunque el 85% estaba en buenas condiciones. También contará con una nueva base, ya que presentó fractura. Además de tener un color parejo. La escultura fue elaborada por el maestro Ariel de la Peña.

“Realmente no tenía muchos daños, excepto que la pluma que tiene en el sombrero, se la mutilaron, no la tenía, y tampoco la cadena que tiene aquí, de pachuco. Tampoco la tenía. Y una fractura en la base, que se reparó. reparar”.

“Ya estamos nada más esperando que nos den la instrucción para volverla a regresar a su lugar de origen, con una base que se le hizo, una base nueva que se le realizó, para que pueda lucir con todo su esplendor, y todas las esculturas que se van a rehabilitar para ese espacio. Esta escultura significa mucho para México, puesto que, para nosotros, pues Tin Tan fue un gran artista”, concluyó.

Como parte del Plan Maestro de la #ZonaRosa, la estatua de #TinTan fue enviada a restauración. Muy pronto regresará renovada a este querido espacio de la ciudad, para seguir rindiendo homenaje a uno de los grandes íconos del cine y la cultura popular mexicana. pic.twitter.com/ixCvcuPKER — Metrópolis (@MetropolisCDMX) March 6, 2026

