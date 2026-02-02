Más Información

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Atlético de Madrid hace oficial el fichaje del mexicano Obed Vargas

Atlético de Madrid hace oficial el fichaje del mexicano Obed Vargas

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

La aseguró que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis) retiró la estatua de Germán Valdés "Tin Tan" que se ubicaba en la calle de Génova, en la colonia Juárez, para su limpieza y restauración.

Señaló a este diario que esta escultura del ícono del cine mexicano será regresada a su lugar a finales de marzo, cuando los trabajos concluyan.

Indicó que la restauración y limpieza están a cargo del escultor Alejandro Velasco, cuyo taller se encuentra en la alcaldía Gustavo a Madero.

Lee también

Agregó que la decisión de retirar temporalmente la escultura de "Tin Tán" de su lugar fue informada a la alcaldía Cuauhtémoc el pasado 26 de enero y contempla también el retiro de la estatua “Nostalgia”, localizada en la calle de Génova, esquina con Hamburgo.

"Desde la alcaldía Cuauhtémoc existe disposición permanente para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México en acciones que beneficien a las vecinas y vecinos, y que permitan preservar los que forman parte de la identidad de la demarcación", aseguró.

Retiran la estatua de "Tin Tan" para su restauración, menciona la alcaldía Cuauhtémoc (02/02/2026). Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL
Retiran la estatua de "Tin Tan" para su restauración, menciona la alcaldía Cuauhtémoc (02/02/2026). Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL

Lee también

publicó este jueves que el subsecretario de Metrópolis, Enrique Irazoque Palazuelos, adelantó que se colocarán pasajes escultóricos en las calles Chapultepec, Amberes y Génova, con un total de 29 esculturas, con unas ocho aproximadamente por calle.

Precisó que se trata de una restauración de esculturas que ya se encontraban en la zona y otras más en posesión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mientras que habrá una nueva denominada de Francisco Cárdenas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]