El director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, recordó que a partir de este sábado 7 de marzo, hay modificaciones en los horarios de operación del Tren Ligero, por obras de modernización.

Este sábado, de 06:00 a 22:00 operará servicio de apoyo de la RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y de Estadio Azteca a Xochimilco las personas usuarias podrán continuar su viaje en el tren ligero.

A partir de las 22:00 horas y hasta las 23:30 horas, la línea cerrará completamente y operará únicamente el servicio de apoyo de RTP desde Tasqueña hasta Xochimilco.

Lo anterior debido a que en el tramo de Tasqueña al Estadio Azteca se realizará el tendido de cableado y la colocación de equipo para la implementación del sistema de regulación y control ferroviario, así como trabajos de mantenimiento en las estaciones.

El director del sistema apuntó: “Como parte de los trabajos de modernización del Tren Ligero e implementación del Sistema de Regulación y Control de Tráfico Ferroviario supervisó qué desde este fin de semana se interviene el tramo Tasqueña-Estadio Azteca. Unidades de la RTP nos apoyan con el traslado de usuarios”, indicó en redes sociales.

¿Cómo serán los horarios a partir de hoy?

El ajuste en el horario se realizará conforme a lo siguiente: De lunes a viernes el servicio del tren ligero concluirá a las 22:00 horas, a partir de esa hora se contará hasta las 23:30 horas con el apoyo de unidades de la RTP y trolebuses de Tasqueña hasta Xochimilco.

Sábado de 06:00 a 22:00 operará servicio de apoyo de la RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y de Estadio Azteca a Xochimilco las personas usuarias podrán continuar su viaje en el tren ligero.

Domingo de 07:00 a 22:00 operará servicio de apoyo de la RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y de Estadio Azteca a Xochimilco las personas usuarias podrán continuar su viaje en el tren ligero.

Los fines de semana a partir de las 22:00 horas la línea cerrará completamente y operará únicamente el servicio de apoyo desde Tasqueña hasta Xochimilco hasta las 23:30 horas.

Foto: Especial

