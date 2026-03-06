La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) reconoció a 100 trabajadoras de la institución, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En una ceremonia encabezada por la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, las 100 servidoras públicas fueron reconocidas por su trayectoria, desempeño, compromiso y contribución al fortalecimiento de la procuración de justicia en Ciudad de México.

Durante la ceremonia, Alcalde Luján destacó la labor de mujeres en la lucha por sus derechos.

“Nos reunimos en el marco del 8 de marzo, una fecha que nació de luchas históricas por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. En ese sentido, esta ceremonia tiene un significado doble. Por un lado, nos permite conmemorar a quienes nos precedieron en esta lucha: mujeres que derribaron barreras, ampliaron derechos y abrieron caminos que hoy nos permiten, a quienes trabajamos en esta Fiscalía, desarrollarnos plenamente".

Se reconoció a 16 mujeres en la categoría Mérito Profesional y 29 servidoras públicas por su Vocación de Servicio.

En la categoría Impacto Institucional se distinguió el compromiso profesional de 23 mujeres integrantes de equipos que supervisan la determinación de carpetas de investigación.

También se otorgó reconocimientos a 32 funcionarias en la categoría Labor con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos.

