El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha apoyado a un millón 252 mil 799 mujeres desde el año 2019 a la fecha, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El Consejo informó que las atenciones brindadas han sido en su mayoría de asesoría jurídica, con un 60%, y de apoyo psicólogo en un 30 %.

En la mayoría de los casos, es la víctima quien se pone en comunicación, y se trata de mujeres de entre 18 y 30 años de edad.

Además, el delito más reportado en razón de género es la violencia familiar, seguido de la violencia digital.

El Consejo reportó que el 70% del ciberacoso es realizado en contra de mujeres, mientras que las sextorsiones, donde se amenaza con la difusión de material íntimo, suman un 48% de los casos.

El secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán, subrayó el trabajo para ayudar a víctimas de estos delitos, a manos de quienes hacen uso de la inteligencia artificial para crear contenido falso.

"Se ha incrementado el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes y contenidos falsos, lo que ha conllevado al Consejo Ciudadano a afrontar el desafío de extender nuestros canales de ayuda hacia el ámbito de la ciberseguridad, sumando alianzas y esfuerzos con el sector privado para impulsar las redes de protección hacia las mujeres en las plataformas digitales".

Por su parte, la consejera en género del Consejo Ciudadano, María Elena Esparza, destacó que "la visibilización que el Consejo Ciudadano ha brindado para que se miren las demandas de las mujeres en materia de seguridad, bienestar emocional y paridad, les ha acercado respuestas institucionales y acceso a la justicia".

