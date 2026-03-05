Comerciantes y trabajadores del Centro Histórico capitalino tienen planeado no abrir sus negocios o bajar las cortinas temporalmente para prevenir daños por la realización de la marcha del 8M, por el Día Internacional de la Mujer.

Sergio, propietario de la Joyería Rossy, ubicada frente al Zócalo y una de las afectadas por los actos violentos durante la manifestación del pasado 2 de octubre, mencionó que el riesgo es muy alto, por lo que ha decidido no trabajar el domingo.

“La verdad es que son marchas muy violentas, donde mejor no vale la pena arriesgarse, donde se permanece cerrado y con la mayor seguridad que se pueda”, expuso.

Lee también Se incendia local comercial en alcaldía Iztapalapa; hay dos personas con lesiones leves

El propietario de la joyería Rossy dijo que el 8 de marzo será el segundo domingo consecutivo en el que no puede abrir, ya que la semana anterior no lo hizo por el concierto de Shakira, lo cual representa pérdidas económicas.

Durante la marcha del 2 de octubre y de la Generación Z, el 15 de noviembre, se registraron actos violentos que dejaron afectaciones en comercios de la zona.

Por los hechos durante la conmemoración de la masacre de Tlatelolco se registraron pérdidas por 21 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

Lee también Cuatro personas habrían participado en incendio de tienda 3B de Valle de Chalco; Fiscalía del Edomex investiga tentativa de homicidio

Por otro lado están quienes, ante la necesidad de trabajar, prevén hacer cierres temporales durante el paso del contingente, como Daniel Andrade, encargado de una nevería en la calle 5 de Mayo.

“Lo que hacemos es que cuando se acercan cerramos un rato y ya que pasan pues volvemos a abrir, y más este domingo, que es un día fuerte en ventas, porque si no, sólo sale lo de los salarios y ya”, dijo.

El trabajador de una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de la calle peatonal de Madero y el Circuito Zócalo, la cual ha sido dañada en distintas manifestaciones, informó que el 8 de marzo no abrirán, y ese día sus compañeros serán enviados a otras sucursales que forman parte de la cadena.

Lee también Diputado de Morena propone una hora gratis de estacionamiento en CDMX; busca reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles

“Ese día no vamos a abrir y van a tapiar el local desde el sábado en la noche, lo que es esta tienda, dos más por el Monumento a la Revolución y una en Reforma”, indicó.

Personal de seguridad del Centro Joyero de la calle Madero mencionó que el domingo cerrarán las puertas de acceso sobre el andador peatonal de manera preventiva, pero las que se encuentran sobre la calle Palma permanecerán abiertas, a manera de prevenir afectaciones y permitir que los locatarios trabajen.